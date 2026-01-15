L'Atletico Ascoli si prepara alla trasferta di domenica ad Ancona, sfida contro la terza forza del campionato. Dopo aver perso l’opportunità di superare il Notaresco in classifica, la squadra si concentra sulla partita, che rappresenta un’importante occasione per consolidare la propria posizione. I nonni hanno definito il match un

Fallita l’operazione sorpasso ai danni del Notaresco, l’ Atletico Ascoli si prepara ad affrontare la difficile trasferta di domenica ad Ancona contro la terza forza del campionato. Ad illustrare il momento nello spogliatoio bianconero, è stato il difensore Leonardo Nonni. Nonni, sorpasso mancato, ma alla fine lo 0-0 contro il Notaresco ci può stare? "È stata una partita difficile perché il Notaresco è una squadra molto organizzata e forte. Non a caso ha un punto più di noi e ha fatto un grande girone d’andata. Noi volevamo vincere e fare il sorpasso, ma ragioniamo partita per partita. Ora pensiamo all’Ancona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Altetico Ascoli pronto per la sfida con l’Ancona. Nonni: "Un gran derby"

