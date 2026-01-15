Almeno 100mila euro… Crans-Montana i Moretti gelano ancora tutti La frase shock pre-strage

A Crans-Montana, la scoperta di almeno 100mila euro ha portato a riflettere sulle motivazioni dietro la tragedia. La vicenda, ancora sotto esame, evidenzia come spesso i motivi economici possano nascondere eventi drammatici. Un approfondimento che permette di comprendere meglio il contesto e le dinamiche di questa vicenda, ancora in fase di sviluppo.

Certi scenari si comprendono appieno solo seguendo la scia del profitto. Dietro i riflessi dorati di Crans-Montana, la tragedia che ha sconvolto le vette svizzere sembra avere un’origine tristemente materiale. Ormai è chiaro: servono «almeno 100 mila franchi». Una somma enorme che non doveva essere accumulata nell’arco dell’intera stagione, «ma nelle sole prime ore di Capodanno, indicativamente tra l’una e le due». La ricostruzione di quella notte al Le Constellation delinea un quadro dove la sicurezza ha ceduto il passo alla frenesia del guadagno. Decine di ragazzi sono stati fatti entrare perché «quella notte la proprietà era decisa a guadagnare rapidamente una cifra considerevole». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

