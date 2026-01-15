Almanacco | Giovedì 15 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da pisatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’almanacco di oggi, giovedì 15 gennaio, offre spunti di storia, curiosità sui compleanni e il santo del giorno. È il 15º giorno del calendario gregoriano, con 350 giorni residui alla fine dell’anno. Questa data ci invita a riflettere su eventi passati e tradizioni, contribuendo a conoscere meglio il nostro patrimonio culturale e storico.

Il 15 gennaio è il 15º giorno del calendario gregoriano. Mancano 350 giorni alla fine dell'anno (351 negli anni bisestili).Santo del giorno: Sant'Ableberto (Emeberto), vescovo.Aforisma di GennaioGuardati dalla primavera di GennaioISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Almanacco | Giovedì 15 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Giovedì 1 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Almanacco Giovedì 15 Gennaio 2026.

almanacco gioved236 15 gennaioAlmanacco | Giovedì 15 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - James Naismith pubblica le regole della pallacanestro, Mu'ammar Gheddafi viene proclamato premier della Libia, viene catturato e arrestato Salvatore Riina: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio d ... modenatoday.it

almanacco gioved236 15 gennaioAlmanacco 15 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno - Proverbio di Gennaio: A San Maur (15 gennaio) una fred dal diàvol, a sant' Antoni (17 Gennaio) una fred ... arezzonotizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.