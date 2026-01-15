Almanacco | Giovedì 15 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco di oggi, giovedì 15 gennaio, offre spunti di storia, curiosità sui compleanni e il santo del giorno. È il 15º giorno del calendario gregoriano, con 350 giorni residui alla fine dell’anno. Questa data ci invita a riflettere su eventi passati e tradizioni, contribuendo a conoscere meglio il nostro patrimonio culturale e storico.

Almanacco 15 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno - Proverbio di Gennaio: A San Maur (15 gennaio) una fred dal diàvol, a sant' Antoni (17 Gennaio) una fred ... arezzonotizie.it

Presentato il Calendario–Almanacco 2026 della Pro Loco di Sinagra - le interviste (L'approfondimento televisivo completo sarà trasmesso su OndaTv canale 75 Giovedì 15 gennaio dopo ogni edizione TG) facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.