Almanacco 15 gennaio | Santo compleanni accadde oggi e proverbio del giorno

L’Almanacco del 15 gennaio offre un’accurata panoramica degli eventi storici più significativi, dei santi e dei compleanni di questa giornata. Attraverso un viaggio nel passato, si ripercorrono le ricorrenze e i fatti che hanno lasciato un’impronta nel tempo, accompagnati dal proverbio del giorno. Una guida semplice e informativa per conoscere meglio le ricorrenze di questa data e il loro significato.

Una panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in questa data. Curiosità, aneddoti, compleanni e ricorrenze. Tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di oggi, giovedì 15 gennaio. Mancano 352 giorni.

San Mauro Abate: la vita e il culto del Santo del 15 gennaio - Scopri la storia di San Mauro Abate, la sua canonizzazione e le tradizioni legate alla sua celebrazione nel mondo. msn.com

15 Gennaio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giorno - Chi è nato in questo giorno è una persona dotata di grande sensibilità e intuito, capace di comprendere le emozioni altrui e di agire con una gentilezza che lascia il segno. vicenzatoday.it

Buongiorno veronesi 14 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco facebook

