In questo inizio di 2026 la salute pubblica torna al centro del dibattito mediatico a causa delle recenti dichiarazioni del professor Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha voluto fare chiarezza su due temi molto diversi tra loro ma ugualmente rilevanti per la sicurezza dei cittadini. Da un lato troviamo la gestione di un focolaio infettivo causato dal norovirus a bordo di una nave da crociera, dall’altro una ferma condanna verso pratiche pseudoscientifiche come l’urinoterapia. L’analisi dell’infettivologo si concentra sulla necessità di mantenere alta la guardia e di affidarsi esclusivamente a evidenze mediche consolidate per evitare rischi inutili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme “virus invisibile”, già molti contagiati. Bassetti: “Si mischia così, attenzione”

