Allarme nei cieli caccia militari scortano aereo di linea atterraggio d' emergenza | era uno scherzo telefonico

Un volo Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a Barcellona-El Prat è stato scortato da due caccia militari a causa di un allarme. I 150 passeggeri hanno vissuto momenti di tensione prima di scoprire che si trattava di uno scherzo telefonico. L'evento ha portato a un atterraggio d'emergenza, sollevando interrogativi sulla gestione delle minacce aeree e sulla sicurezza dei voli.

I 150 passeggeri a bordo del volo Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a Barcellona-El Prat hanno vissuto attimi di panico quando il loro velivolo è stato accostato da due caccia militari. L'allarme è scattato oggi, giovedì 15 gennaio 2026, nei cieli della Spagna: ad attivare le procedure di emergenza è stata una possibile minaccia a bordo. L’aereo, un Airbus A321 identificato come TK1853, è stato intercettato e scortato dai caccia militari fino all’atterraggio, quindi indirizzato in un’area isolata dello scalo per i controlli di sicurezza. Ma alla fine, il colpo di scena: secondo le autorità l’allarme si è rivelato falso e legato a una condotta “goliardica” di un passeggero. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Scherzo al cellulare del passeggero fa scattare allarme sull’aereo, caccia militari in volo e atterraggio di emergenza Leggi anche: Incursione russa nei cieli baltici: due caccia vìolano lo spazio aereo della Lituania Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un boato nel cielo di Viareggio: era un aereo militare in addestramento. Scherzo al cellulare del passeggero fa scattare allarme sull’aereo, caccia militari in volo e atterraggio di emergenza - L'allarme oggi sui cieli della Spagna dove l’Airbus A321 è stato scortato da due caccia militari fino a Barcellona ... fanpage.it

