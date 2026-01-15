Allarme bomba in aereo si alzano i caccia dell’esercito e scatta l’atterraggio di emergenza Poi la scoperta | Era uno scherzo

Un volo della Turkish Airlines da Istanbul a Barcellona ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un allarme bomba. L’intervento dei caccia dell’esercito e le misure di sicurezza sono state attivate immediatamente. Successivamente, è stato chiarito che l’allarme si è rivelato un falso allarme, e l’incidente si è concluso senza conseguenze per i passeggeri.

Un aereo della Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, ha effettuato un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Barcellona-El Prat, a causa di un allarme bomba. L'ente di gestione aeroportuale Aena ha confermato l'incidente in un messaggio pubblicato sui canali social, parlando di una generica «minaccia in volo». Il protocollo di sicurezza. «Sono stati attivati i protocolli di sicurezza e le Forze di Sicurezza stanno valutando la situazione», ha segnalato Aena, assicurando che i passeggeri del volo sono stati fatti scendere normalmente dall'aereo. Poco prima dell'atterraggio a Barcellone, la Protezione Civile della Catalogna aveva attivato in via precauzionale il piano Aerocat, mentre due caccia dell'Esercito avevano scortato il velivolo durante la fase finale del volo.

