Allarme a Collegno | insegna di un negozio rischia di cadere chiusa la strada

Martedì 14 gennaio 2026, a Collegno, via Costa, si è verificato un incidente legato a un’insegna di un negozio di calzature, che rischiava di cadere. La presenza di un rumore sospetto ha portato il proprietario a intervenire tempestivamente, segnalando il pericolo e chiudendo temporaneamente la strada per evitare incidenti. La situazione è ora sotto controllo, e le autorità stanno monitorando la stabilità dell’insegna.

Allarme nella prima serata di ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, in via Costa a Collegno. Il titolare di un negozio di calzature ha sentito un rumore sospetto e si è accorto che l'insegna del suo negozio si stava staccando e stava per cadere, con estremo pericolo per i passanti, e ha chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso il tratto di strada compreso tra gli incroci con via Sauro e via Buozzi, e i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco, che si sono occupati dello smontaggio dell'insegna in sicurezza con l'aiuto di un'autoscala proveniente dal comando provinciale di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

