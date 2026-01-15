È disponibile il Master di II livello in “Sicurezza, coordinamento interistituzionale e cooperazione internazionale” alla Sapienza di Roma, promosso dal Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale e diretto dalla professoressa Mihaela Gavrila. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio. Il percorso formativo si propone di approfondire le tematiche legate alla sicurezza e alla cooperazione tra enti nazionali e internazionali, offrendo competenze aggiornate e professionali.

Scadono il 31 gennaio le iscrizioni al Master di II livello promosso dal Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale e diretto dalla professoressa Mihaela Gavrila Riparte alla Sapienza Università di Roma, presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, il Master di secondo livello in “Sicurezza, coordinamento interistituzionale e cooperazione internazionale”, in una formula aggiornata rispetto alle precedenti edizioni. Le iscrizioni per l’anno accademico 20252026 scadranno il 31 gennaio 2026. Il Master è finalizzato al perfezionamento della preparazione scientifico-professionale dei corsisti, fornendo loro conoscenze e competenze utili ad affinarne le capacità decisionali attraverso l’acquisizione di metodologie comuni nei settori connessi alle attività istituzionali e nelle aree del coordinamento interistituzionale, interforze e della cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - ALLA SAPIENZA IL MASTER IN “SICUREZZA, COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE”

Leggi anche: Giunta Regione Toscana, le deleghe dei nuovi assessori: Diop alla Cooperazione internazionale, Monni alla Sanità, Lenzi al Lavoro

Leggi anche: Comunicato Stampa: Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Salvatore La Rosa si è insediato come nuovo Questore di Messina.

Sapienza e Inail insieme per ricerca, didattica, salute e sicurezza sul lavoro - La collaborazione tra Università La Sapienza e Inail in questi anni è stata caratterizzata da attività di sviluppo di progetti comuni di ricerca, di formazione e attività didattico- quotidiano.net

Sapienza e Inail insieme per la ricerca, la didattica, la salute e la sicurezza sul lavoro - La collaborazione tra Sapienza e Inail in questi anni è stata caratterizzata da attività di sviluppo di progetti comuni di ricerca, di formazione e attività didattico- ilsole24ore.com

31 gennaio: chiusura bando Stai pensando di iscriverti al Master di II livello in Geopolitica e Sicurezza Globale alla Sapienza Questo è il momento di decidere: il bando chiude il 31 gennaio. Con il master potrai contare su: • didattica frontale, esercitazioni e - facebook.com facebook