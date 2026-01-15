Alla Camera la ghigliottina del microfono a tempo non basta | arrivano le lucine anche sul tabellone E scatta l’ironia

Alla Camera dei Deputati, il sistema di controllo del microfono a tempo, noto come “ghigliottina”, ha suscitato commenti e ironie tra i parlamentari. Con l’aggiunta delle lucine sul tabellone, l’effetto visivo si è rafforzato, evidenziando l’approccio rigoroso e spesso criticato nel gestione dei tempi di intervento. Un dettaglio che dimostra come anche strumenti tecnici possano influenzare il clima e il tono delle sedute parlamentari.

«Troppo rigida», anzi «brutale». La ghigliottina del microfono temporizzato alla Camera dei deputati ha finito per stancare anche i parlamentari più pazienti e ligi al “cronometro” dell’Aula. Così, dalla Presidenza fanno sapere che si è deciso di intervenire aggiungendo qualche nuova funzionalità lampeggiante, pensata per aiutare i deputati a capire davvero quando il tempo sta per scadere, senza ritrovarsi all’improvviso senza parola, come in un film muto degli anni ’20. Le novità verranno introdotte da lunedì 19 gennaio. «Finalmente», borbotta qualcuno in Transatlantico Il restyling dell’impianto audio a settembre. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: **Camera: ironia Giachetti sul gelato, 'abbiamo ottenuto la panna, ora servizio in aula!'** Leggi anche: L'Eredità, "anche i prossimi 4 mesi": bufera alla ghigliottina Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alla Camera la “ghigliottina” del microfono a tempo non basta: arrivano le lucine anche sul tabellone. E scatta l’ironia - In Transatlantico circolano racconti di momenti imbarazzanti, tra commemorazioni e anniversari di nascita o morte interrotti nel pieno del pathos dal microfono a tempo L'articolo Alla Camera la “ghigl ... msn.com

Camera: set up al sistema audio dell'aula, 'alert' anti sforamento raddoppiano - Il nuovo sistema audio dell'aula della Camera, operativo dal settembre scorso, viene messo a punto e affinato. iltempo.it

Stop agli interventi-fiume: alla Camera arrivano i microfoni a tempo - In linea con quanto già previsto al Senato, la Camera ha, infatti, introdotto in Aula nuovi "microfoni a tempo", che segnaleranno, a chi ... tgcom24.mediaset.it

