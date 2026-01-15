Nella puntata pomeridiana di Forbidden Fruit, in onda alle 14:45, Alihan si confronta con Elif, mentre Ahika inizia a nutrire sospetti su Yigit. La trama si concentra sulle tensioni tra i personaggi, con particolare attenzione ai dubbi di Yigit su Halit. La puntata approfondisce le dinamiche personali e le scelte che influenzano le relazioni tra i protagonisti, offrendo un quadro chiaro delle loro motivazioni e dei conflitti emergenti.

Nella puntata pomeridiana di Forbidden Fruit, in onda alle 14:45, al centro della trama ci sono i sospetti di Yi?it su Halit. E arriva la rivelazione di Zeynep a Hazal sul suo passato con Alihan, Ma Forbidden Fruit torna in onda anche stasera, dopo il debutto in prima serata della scorsa settimana, con un nuovo episodio in cui ognuno dei protagonisti metterà in atto delle nuove strategie sotterranee. L'appuntamento è alle 21:20, ovviamente su Canale 5. Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 15 gennaio, trama episodio.

Alihan affronta a viso aperto Elif mentre ?ahika inizia a sospettare di Yi?it

«Ho deciso di lasciare il lavoro. » La scelta di Zeynep scuote tutti, soprattutto Alihan, che si trova costretto a fronteggiare la situazione dopo aver scoperto quanto la sorella Zerrin abbia ferito sua moglie. Zerrin, infatti, pretende la restituzione di una spilla simbol facebook