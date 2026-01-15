alessandro borzacca entra nel comitato esecutivo di gruppo cofidis

Il Gruppo Cofidis ha annunciato l’integrazione di Alessandro Borzacca nel proprio Comitato esecutivo. Attualmente Direttore generale di Cofidis Italia, Borzacca contribuirà con la sua esperienza alla strategia di sviluppo del gruppo. Questa nomina sottolinea l’impegno di Cofidis nel rafforzare la propria leadership e migliorare i servizi offerti sul mercato.

Il Gruppo Cofidis ha nominato Alessandro Borzacca, attuale Direttore generale di Cofidis Italia, per far parte del proprio Comitato esecutivo. La nomina di Borzacca ha decorrenza dal primo gennaio 2026. Testimonia il peso sempre maggiore che la filiale italiana ha all’interno del Gruppo. Il manager è Direttore generale dal 2018 e ha dato grande impulso a Cofidis Italia nell’innovare i propri processi verso modelli di maggiore efficienza. Il suo ingresso nell’azienda, invece, risale al 2012, quando ha assunto il ruolo di Direttore commerciale & marketing. Il Gruppo Cofidis, che si occupa di soluzione di credito innovative è presente in 9 Paesi europei, è nato in Francia nel 1982 e vanta oltre 30 milioni di clienti in tutta Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

