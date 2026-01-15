Alceste Angelini Il poeta e il traduttore

Alceste Angelini è stato un poeta e traduttore italiano, la cui vita si svolge tra Montalcino, Siena e Firenze. I suoi anni giovanili e le esperienze culturali, tra incontri al Caffè delle Giubbe Rosse e approfondimenti letterari, hanno contribuito a definire il suo percorso. Il libro presentato al Teatro Astrusi di Montalcino offre un’occasione per conoscere meglio questa figura significativa della letteratura italiana.

Gli anni della gioventù a Montalcino, poi quelli trascorsi a Siena, i grandi incontri fiorentini al Caffè delle Giubbe Rosse: la vita di Alceste Angelini è la cornice nella quale si inquadra il libro presentato al Teatro Astrusi di Montalcino. Con " Poesie e traduzioni dal greco ", edito da Edizioni San Marco dei Giustiniani, è stata raccolta per la prima volta, a oltre trent'anni dalla scomparsa, l'intera produzione poetica e il lavoro di traduzione dai lirici greci del poeta-traduttore montalcinese. L'iniziativa, promossa dal Quartiere Travaglio con il patrocinio del Comune di Montalcino, ha rappresentato un appuntamento di alto profilo culturale, molto partecipato, che ha visto la presenza di studiosi, critici, rappresentanti di tutti i quartieri cittadini, amici, familiari e numerosi appassionati.

