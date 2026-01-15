Domenica si apre ufficialmente la stagione teatrale di Alberobello, denominata “STATT”, con lo spettacolo “Solitarium” della compagnia TeatroDistinto. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Alberobello, fa parte del progetto culturale dedicato alla tutela del territorio per il biennio 2025/2026. Un appuntamento che unisce arte e valorizzazione del patrimonio locale, offrendo alla comunità un’occasione di confronto e approfondimento culturale.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello: Sarà “SOLITARIUM”, spettacolo della compagnia TeatroDistinto, ad aprire ufficialmente STATT – Stagione Teatrale Alberobellese per la Tutela del Territorio 20252026, il nuovo progetto culturale promosso dal Comune di Alberobello. Un debutto che non è solo l’inizio di una rassegna, ma il primo passo di un percorso che mette al centro le persone, le relazioni e la cura del territorio. «Con STATT – dichiara Francesco De Carlo, Sindaco di Alberobello – il teatro diventa uno spazio di incontro e responsabilità condivisa, capace di rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza del valore universale del nostro patrimonio, iscritto nelle liste UNESCO nel lontano 1996. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Alberobello: domenica al via “Statt” Con "Solitarium"

