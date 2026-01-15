Albero cade sulla carreggiata e colpisce un' auto

Un albero è caduto sulla carreggiata in via Roma, a Prato, nei pressi dell’incrocio con via Zarini. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni o rischi. L’incidente ha coinvolto anche un’auto, che è stata colpita dalla caduta. Nessuna persona è rimasta ferita. L’intervento ha permesso di ripristinare la circolazione e garantire la sicurezza nella zona.

I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti nel capoluogo laniero in via Roma, poco distante dall'incrocio con via Zarini, per un albero che è caduto sulla pubblica via. L'episodio si è verificato stamani poco dopo le 8. La grossa pianta si è abbattuta sulla sede stradale investendo alcune autovetture in sosta. Anche un veicolo in transito è stato colpito ed il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti dai soccorritori nel frattempo giunti in loco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per riorganizzare il traffico durante le operazioni di sgombero della carreggiata e rimozione dell'albero.

