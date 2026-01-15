Alberici Buroni e Gugliemetti vincono il primo Mondiale di Trucco a 6 giocatori a Nibbiano

Valter Alberici, Gianni Buroni e Carlo Gugliemetti hanno conquistato il primo titolo mondiale di Trucco a sei giocatori, disputato recentemente a Nibbiano. La competizione, caratterizzata da sfide intense e un’atmosfera conviviale, ha visto la partecipazione di diverse squadre in un evento che ha unito spirito sportivo e amicizia. La prima edizione di questa disciplina ha offerto un’occasione di confronto e crescita per gli appassionati coinvolti.

Dopo una partecipata competizione e una coinvolgente giornata di sfide condite di convivialità e il giusto spirito agonistico, Valter Alberici, Gianni Buroni e Carlo Gugliemetti hanno vinto il titolo mondiale di Trucco a sei giocatori, la cui prima edizione si è disputata nei giorni scorsi a Nibbiano. La sfida ha visto la partecipazione di dodici terzetti ed è stata ospitata nei bar del paese.

