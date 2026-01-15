Alan Friedman regressione in tv | smorfiette e urletti

Alan Friedman, noto giornalista e opinionista, è spesso presente nei programmi televisivi di La7, dove si distingue per uno stile che combina analisi e satira. La sua presenza in tv si caratterizza per un approccio diretto, talvolta accompagnato da smorfie e urletti, che contribuiscono a creare un’atmosfera particolare nelle discussioni. La sua esperienza come esperto di economia e politica americana gli permette di affrontare temi complessi con un’attenzione particolare all’impatto mediatico.

Il copione di Alan Friedman? Drammatizzare e sbeffeggiare, tutto nel giro di pochi surreali minuti. Il giornalista economico americano, ormai da tempo italiano d'adozione, è ospite frequente nel salotti tv di La7 dove si è ritagliato un ruolo da tuttologo e di esperto Usa. E così, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, ha gioco facile nello sparare a zero sull'odiatissimo (da lui) Donald Trump. «L'America non è mai stata così piena di violenza», sentenzia. E il riferimento non è all'attentato al presidente o all'assassinio di Charlie Kirk, ma ai fatti di Minneapolis, dove qualche giorno fa un agente dell'Ice, la polizia anti-immigrazione clandestina, ha sparato a una donna nella sua auto, uccidendola.

