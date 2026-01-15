Al via la riqualificazione di largo Tinella | scatta la chiusura al traffico

È iniziata la riqualificazione di largo Tinella, una delle zone storiche di Fasano. L'intervento prevede la chiusura temporanea al traffico per permettere lavori di miglioramento e valorizzazione dell’area, contribuendo a renderla più vivibile e accessibile. L’intervento si inserisce nel piano di riqualificazione urbana volto a potenziare gli spazi pubblici e promuovere la qualità della vita nel centro storico.

FASANO - Prende il via un intervento di riqualificazione urbana che interesserà una delle aree storiche di Fasano. A partire da mercoledì 21 gennaio, largo Tinella diventerà teatro di un significativo progetto di restyling che comporterà modifiche sostanziali alla viabilità della zona.

Riqualificazione Largo Tinella: variazioni alla viabilità e chiusura al traffico dal 21 gennaio - FASANO – Al fine di consentire l’avvio degli interventi di “Riqualificazione della piazzetta di Largo Tinella”, l’Amministrazione Comunale informa ... osservatoriooggi.it

