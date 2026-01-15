Al via la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’ evento solidale tra musica e comicità

Da ferraratoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara ospita la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’, evento benefico che combina musica, comicità e solidarietà. Organizzato in collaborazione con Jazz Studio Dance, questo appuntamento annuale mira a sostenere cause sociali attraverso uno spettacolo che unisce arte e intrattenimento. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e contribuire a progetti solidali, in un contesto che valorizza l’impegno sociale e culturale della comunità locale.

Ferrara si prepara ad accogliere la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’, lo spettacolo benefico che da anni unisce arte, intrattenimento e solidarietà, realizzato in collaborazione con Jazz studio dance. L'appuntamento è per sabato 17 alle 21 nella Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara). 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Dona Un Sorriso, un Giocattolo in Pediatria”: ritorna l'evento solidale

Leggi anche: A Nardò la 4ª edizione dell'evento solidale "Panettone Sospeso Run"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.