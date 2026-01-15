Al via la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’ evento solidale tra musica e comicità
Ferrara ospita la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’, evento benefico che combina musica, comicità e solidarietà. Organizzato in collaborazione con Jazz Studio Dance, questo appuntamento annuale mira a sostenere cause sociali attraverso uno spettacolo che unisce arte e intrattenimento. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e contribuire a progetti solidali, in un contesto che valorizza l’impegno sociale e culturale della comunità locale.
Ferrara si prepara ad accogliere la quinta edizione di ‘Regalaci un sorriso’, lo spettacolo benefico che da anni unisce arte, intrattenimento e solidarietà, realizzato in collaborazione con Jazz studio dance. L'appuntamento è per sabato 17 alle 21 nella Sala Estense (piazza Municipio 14, Ferrara). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
