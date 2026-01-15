Al via la personale di Virginia Carbonelli a Roma

A Roma, inaugura la mostra personale di Virginia Carbonelli, dedicata alle tecniche di incisione e xilografia. L'esposizione presenta una selezione di opere realizzate dall'artista negli spazi interni della galleria, offrendo una panoramica sulla sua ricerca artistica nel campo della stampa e delle arti grafiche. Un'occasione per esplorare il suo approccio creativo e le sue interpretazioni attraverso tecniche tradizionali e innovative.

Cosa: Spazi interni, mostra personale dell'artista Virginia Carbonelli dedicata all'incisione e alla xilografia.. Dove e Quando: Presso Hyunnart Studio, viale Manzoni 85-87, Roma. Dal 31 gennaio al 7 marzo 2026.. Perché: Un'occasione unica per scoprire l'evoluzione del linguaggio calcografico e l'esordio dell'artista nella tecnica xilografica.. Il panorama artistico della Capitale si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato alla grafica d'arte e alla sperimentazione segnica. Sabato 31 gennaio 2026, lo spazio espositivo Hyunnart Studio apre le porte alla mostra Spazi interni, una personale dedicata alla ricerca estetica di Virginia Carbonelli.

