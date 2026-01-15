Al via gli Australian Open riparte la sfida Sinner-Alcaraz | per Jannik duemila punti da difendere

Gli Australian Open, il primo Major della stagione tennistica, iniziano domenica prossima e si concluderanno il 1 febbraio. Tra i protagonisti, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano a riprendere la sfida che li vede coinvolti, con Sinner chiamato a difendere 2.000 punti. Un appuntamento importante per il circuito internazionale, che vedrà protagonisti alcuni dei migliori tennisti al mondo in un torneo che apre ufficialmente l’anno sportivo.

Partono domenica prossima e si concluderanno il 1 febbraio gli Australian Open, il primo Slam dell’anno del tennis mondiale. I tornei Slam (oltre a Merlbourne, Parigi, Wimbledon e Usa) sono i quattro principali tornei del circuito Atp, quelli più prestigiosi. E in Australia si presenta come campione uscente Jannik Sinner, chiamato a difendere i 2000 punti dello scorso anno. Con l’avversario ormai storico: Carlitos Alcaraz. Alla ricerca del quinto trionfo. Sinner, scavalcato dall’iberico nella classifica Atp, è alla ricerca del quinto Slam: ha trionfato due volte nella terra dei canguri, ha vinto in America e lo scorso anno a Wimbledon. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

