Il Napoli cerca quella figura discreta capace di sbloccare le partite complicate, spesso mancante in questa stagione. Pur senza grande risonanza mediatica o numeri appariscenti, questa presenza silenziosa può fare la differenza contro squadre più compatte. La mancanza di gol sporchi e di un mercato estivo efficace rappresentano sfide, ma l’organizzazione e la determinazione rimangono punti di forza per la squadra.

Al Napoli manca l’uomo del destino, quell’uomo che non occupa tanto spazio sui giornali, che non ha troppi ammiratori sui social, ma che quando giochi con Spezia, Venezia, Parma o Verona riesce a cavare quel ragno dal buco che in questa stagione è sempre più difficile da ottenere. Antonio Conte nelle due partite con la battistrada è stato lui l’uomo del destino. Ma uno tipo Raspadori per tracciare un identikit a casa manca da morire a questa squadra. Ceduto in maniera frettolosa, in un’estate dove tutto è stato in maniera forzatamente febbrile. Dove tutto è stato sbagliato. Invero, dopo il buon pareggio di Milano, sembrava iniziata la stagione della caccia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al Napoli mancano i gol sporchi e un mercato estivo decente. Ma ha Conte, perché l’Italia teme Conte non il Napoli

