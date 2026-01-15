al napoli manca un raspadori decisivo nei match bloccati

Il Napoli ha concluso la sfida con il Parma sul punteggio di 0-0, evidenziando l'assenza di un attaccante come Giacomo Raspadori. La sua presenza sarebbe potuta essere determinante in partite di questa natura, dove la capacità di sbloccare situazioni di stallo può fare la differenza. La mancanza di un giocatore con queste caratteristiche si fa sentire in momenti chiave della partita.

Napoli-Parma è terminata 0-0, forse sarebbe stata la partita di Giacomo Raspadori, di quelle che piacciono a lui quando il risultato è bloccato. Raspadori è stato uno degli uomini decisivi al Napoli. Nei suoi tre anni in azzurro, è riuscito più volte a sbloccare i match complicati, soprattutto contro le piccole. E spesso da subentrato. Napoli-Spezia, 10 settembre 2022. In quell’occasione, Raspadori era titolare, prima punta con Kvaratskhelia e Politano ai lati. All’89esimo fa esplodere il Maradona; 3 punti importanti nell’inizio della corsa verso lo scudetto conquistato dopo 33 anni. Altro gol fondamentale di Jack in quella stagione: Juventus-Napoli 0-1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

