Al Museo Eremitani Marco Almagisti ed Elena Buoso presentano La democrazia in Italia
“La democrazia in Italia, storia e geografia di un sistema politico” è questo il titolo del libro che verrà presentato in occasione dell’incontro organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Padova e dalla Fondazione Forense all’interno del ciclo “Lo stato del Diritto”.L’appuntamento, gratuito e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: “Ifigenia. Le tre vite di una donna diventata mito”, la presentazione al Museo Eremitani
Leggi anche: Visita guidata alla Cappella degli Scrovegni e al Museo degli Eremitani
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Da segnare in agenda! : una visita guidata nella Pinacoteca del Museo Eremitani ore 16:0 facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.