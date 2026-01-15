Aiuti a Kiev strappo nella Lega Tre defezioni nel Carroccio durante il voto Crosetto | qualcuno si vergogna

Durante il voto alla Lega, tre membri del Carroccio si sono astenuti o hanno votato diversamente, provocando una rottura interna. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato la situazione, sottolineando che alcuni si vergognano di sostenere l’Ucraina. In aula, Crosetto ha ribadito l’importanza di mantenere il supporto a Kiev, affermando che interrompere ora l’assistenza comprometterebbe la possibilità di raggiungere una pace duratura.

Roma, 15 gennaio 2026 – Il ministro della Difesa Guido Crosetto va in aula, prima alla Camera e poi al Senato, per le comunicazioni sull'Ucraina ribadendo che interrompere adesso il sostegno a Kiev "significherebbe rinunciare alla pace prima di averla costruita". La risoluzione di maggioranza ottiene il via libera nei due rami del Parlamento, ma il centrodestra deve fare i conti con le assenze nei banchi della Lega, con un paio di deputati che votano no e con il senatore Claudio Borghi che non partecipa al voto. Nell' opposizione, invece, i molti distinguo sulla questione ucraina portano alla nascita di cinque risoluzioni diverse.

