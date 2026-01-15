Aiuta l' Iran a catturare i manifestanti | l' accusa contro l' azienda hi-tech cinese
Un'azienda hi-tech cinese è accusata di aver contribuito alla repressione delle proteste in Iran, favorendo la cattura dei manifestanti attraverso tecnologie di sorveglianza. Questa vicenda evidenzia il ruolo delle piattaforme tecnologiche straniere nelle dinamiche di controllo e repressione in contesti di instabilità politica. La questione solleva interrogativi sulla responsabilità delle aziende nel rispetto dei diritti umani e sulla regolamentazione di questi strumenti.
Le proteste di massa che stanno scuotendo l' Iran hanno riportato sotto i riflettori il ruolo delle tecnologie di sorveglianza straniere nella repressione del dissenso. Attivisti e analisti occidentali hanno infatti accusato una grande azienda hi-tech cinese di aver fornito strumenti decisivi alle autorità iraniane per identificare, tracciare e arrestare i manifestanti. Al centro delle polemiche troviamo Tiandy Digital Technology, società con sede a Tianjin specializzata in sistemi di videosorveglianza avanzata. Secondo le accuse, le sue tecnologie – basate su intelligenza artificiale, riconoscimento facciale e analisi dei big data – avrebbero rafforzato in modo significativo la capacità dello Stato iraniano di controllare le piazze e colpire l'opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
