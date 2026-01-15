Airoma saluta e striglia la politica | Non si amministra solo con feste

Airoma critica la politica sottolineando che l’amministrazione pubblica richiede impegno concreto, non soltanto eventi e celebrazioni. In un intervento di due minuti, riflette sulle proprie responsabilità e sui limiti nel rispondere alle esigenze di giustizia, evidenziando l’importanza di un impegno costante e reale per migliorare la gestione pubblica. Un invito alla riflessione sulla necessità di azioni concrete per un’amministrazione più efficace e vicina ai cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Ci sono tante cose che avrei voluto fare meglio: tutte le volte che c’è una domanda di giustizia a cui non riesco a dare risposta, è un fallimento”. Così Domenico Airoma, procuratore di Avellino dal 16 febbraio 2021, che da lunedì guiderà la procura del Tribunale di Napoli Nord, nel suo commiato agli studenti intervenuti al Polo Giovani della Diocesi di Avellino. “Cinque anni impegnativi – ha detto il magistrato – m a anche entusiasmanti sotto molti aspetti. Non nascondo la tristezza, ma anche l’orgoglio di aver scoperto in questa terra tante persone oneste, desiderose di affermare finalmente un po’ di giustizia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Airoma saluta e striglia la politica: “Non si amministra solo con feste” Leggi anche: Il Procuratore Airoma saluta l’Irpinia: incontro con il Vescovo Leggi anche: Il Procuratore Airoma saluta l’Irpinia: “Terra forte che porto nel cuore” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Avellino saluta il Procuratore Airoma - Domenico Airoma si congeda dall’Irpinia: Il saluto commosso e sentito del Movimento Italiano Disabili. irpinia24.it

Il Procuratore Airoma saluta Avellino e lascia il testimone alle giovani “sentinelle” - La scelta del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma molto probabilmente va oltre la logistica, quella di uno ... irpinianews.it

Avellino saluta il procuratore Domenico Airoma: incontro di omaggio e riflessione al Palazzo Vescovile Avellino rende omaggio al dottor Domenico Airoma al termine del suo mandato alla guida della Procura della Repubblica. Un servizio svolto con dedizione facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.