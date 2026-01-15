Airbus punta a portare la connessione 5G anche in aereo

Airbus amplia le possibilità di connettività aerea con il progetto Upnext, controllata da Airbus, che gestirà il satellite dimostratore Airbus UpNext SpaceRan. Questo sistema mira a sviluppare e testare la tecnologia 5G in configurazione “Non-Terrestrial Network” (NTN), offrendo una copertura globale e standardizzata. L’obiettivo è integrare la connessione 5G nei voli, migliorando l’esperienza di navigazione e comunicazione a livello internazionale.

Sarà Upnext, la società controllata da Airbus, a gestire il nuovo satellite dimostratore chiamato Airbus UpNext SpaceRan (sigla che aderiva da Space Radio Access Network), e che ha come missione l'abilitazione della connettività globale standardizzata esplorando le capacità avanzate del 5G in configurazione "Non-Terrestrial Network" (Ntn). Il colosso europeo dell'aerospazio vuole fornire ai clienti un modo sicuro ed economico per restare connessi al web indipendentemente da dove si trovano. Questo dimostratore si propone quindi di esplorare il 5G Ntn, una tecnologia versatile e compatibile con tutte le tipologie di applicazioni professionali.

