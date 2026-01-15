AGRINET4TECH Rago Group nella Piana del Sele | la tecnologia nell’ottimizzazione di coltivazione e prodotto REEL INSTAGRAM
Rago Group ha implementato nuove tecnologie nella Piana del Sele per migliorare le coltivazioni e la qualità dei prodotti. La causa è l’intento di aumentare l’efficienza e ridurre l’uso di risorse. Sono stati adottati sistemi di irrigazione smart e sensori per monitorare il terreno in tempo reale. Questo approccio permette agli agricoltori di intervenire tempestivamente. La collaborazione con aziende tecnologiche ha facilitato l’adozione di queste innovazioni sul campo. Molti agricoltori hanno già iniziato a sperimentare queste soluzioni.
AGRINET4TECH. La produzione di fragole nella Piana del Sele: l’utilizzo delle tecnologie contro gli sprechi. Siamo stati all’azienda “Francesco Truono” di Battipaglia. REEL DI INSTAGRAML'azienda Francesco Truono di Battipaglia ha adottato nuove tecnologie per ridurre gli sprechi nella produzione di fragole nella Piana del Sele.