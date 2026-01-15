AGRINET4TECH Rago Group nella Piana del Sele | la tecnologia nell’ottimizzazione di coltivazione e prodotto REEL INSTAGRAM

Rago Group ha implementato nuove tecnologie nella Piana del Sele per migliorare le coltivazioni e la qualità dei prodotti. La causa è l’intento di aumentare l’efficienza e ridurre l’uso di risorse. Sono stati adottati sistemi di irrigazione smart e sensori per monitorare il terreno in tempo reale. Questo approccio permette agli agricoltori di intervenire tempestivamente. La collaborazione con aziende tecnologiche ha facilitato l’adozione di queste innovazioni sul campo. Molti agricoltori hanno già iniziato a sperimentare queste soluzioni.

