Agguato in strada chi è Roberto Nambuletto il 23enne ferito a Ponticelli

Il 23enne Roberto Nambuletto è stato vittima di un agguato a Ponticelli, in viale Califano, il 13 gennaio. Mentre passeggiava con un’amica, intorno alle 20.00, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco alle gambe. L’episodio si è verificato in una zona frequentata, senza che siano ancora chiare le motivazioni o eventuali responsabili.

Pericolo faida a Ponticelli dopo l’agguato a Roberto Nambuletto - Napoli – Il silenzio irreale che aveva avvolto le strade di Ponticelli negli ultimi mesi è stato spezzato dal rumore secco dei proiettili. cronachedellacampania.it

+++AGGUATO IN STRADA: SPARI CONTRO UN RAGAZZO MENTRE PASSEGGIA CON L'AMICA+++ facebook

