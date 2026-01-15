Agguato in strada chi è Roberto Nambuletto il 23enne ferito a Ponticelli
Il 23enne Roberto Nambuletto è stato vittima di un agguato a Ponticelli, in viale Califano, il 13 gennaio. Mentre passeggiava con un’amica, intorno alle 20.00, è stato colpito da un colpo di arma da fuoco alle gambe. L’episodio si è verificato in una zona frequentata, senza che siano ancora chiare le motivazioni o eventuali responsabili.
Roberto Nambuletto (classe 2002) si trovava in viale Califano a Ponticelli quando, intorno alle 20.00 del 13 gennaio, mentre passeggiava assieme a un'amica è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunto alle gambe. Curato all’ospedale Villa Betania è stato poi medicato e dimesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
