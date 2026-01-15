Aggressione razzista al Colosseo 22enne egiziano accoltellato | la lama conficcata nella gamba Mi dicevano maranza di ma

Mercoledì 14 gennaio 2026, a Roma, nei pressi del Colosseo, si è verificata un’aggressione a sfondo razzista. Un giovane di 22 anni egiziano è stato accoltellato alla gamba durante un episodio caratterizzato da insulti e minacce, con l’utilizzo di coltelli e altri oggetti contundenti. L’episodio si è svolto intorno alla mezzanotte, evidenziando ancora una volta le tensioni legate ai fenomeni di intolleranza e discriminazione nella capitale.

Caschi, coltelli, insulti a pochi passi dal Colosseo: è l'aggressione a sfondo razzista avvenuta mercoledì 14 gennaio 2026 a Roma, intorno alla mezzanotte, in cui una ventina di giovani italiani ha aggredito un gruppo di ragazzi egiziani. «Gridavano "maranza di m., ma anche negri"». È successo a Roma, a Largo Gaetani Agnesi, punto di ritrovo per molti giovani nordafricani, come riporta La Repubblica. Un ragazzo di 22 anni, egiziano, è stato accoltellato alla gamba ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto Primo: quando il 118 è arrivato sul posto, aveva ancora il coltellino conficcato nella gamba.

