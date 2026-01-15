Aggressione all’arbitro Scagionati due calciatori Per loro niente Daspo dopo i fatti di Anghiari

La Questura di Arezzo ha archiviato la richiesta di Daspo per due calciatori dell’Atletico Gricignano, dopo aver accertato che non sono stati coinvolti nell’aggressione all’arbitro avvenuta ad Anghiari quasi due anni fa. La decisione chiarisce il ruolo dei calciatori e contribuisce a fare chiarezza sui fatti avvenuti allo stadio Procelli.

di Fabrizio Paladino La Questura di Arezzo ha archiviato la richiesta di Daspo nei confronti di due calciatori dell’ Atletico Gricignano, riconoscendo che non avevano preso parte all’aggressione dell’arbitro avvenuta quasi due anni fa allo stadio Procelli di Anghiari. Si tratta di Maria Tommaso Barilari e Claudio Giorni, entrambi residenti a, che fin da subito avevano respinto ogni accusa di coinvolgimento diretto nei fatti. Una decisione accolta con soddisfazione dai due giocatori, assistiti dall’avvocato tifernate Gianmarco Bianchi, autore di una lunga memoria difensiva nella quale sono stati ricostruiti nel dettaglio i concitati momenti di quella sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione all’arbitro. Scagionati due calciatori. Per loro niente Daspo dopo i fatti di Anghiari Leggi anche: Aggressione arbitro 17enne in Calabria, primi provvedimenti: 5 anni di DASPO ad un calciatore colpevole della violenza durante la partita dello scorso 23 novembre Leggi anche: Furto d’auto, arrestati ‘per errore’. Scagionati in due dopo un anno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Aggressione all’arbitro. Scagionati due calciatori. Per loro niente Daspo - Pistrino del marzo 2024, campionato amatoriale: archiviato il provvedimento per Barilari e Giorni che si erano rivolti al legale Bianchi . msn.com

Arbitro aggredito a Francica: niente domiciliari per il calciatore Il GIP Francesca Loffredo - come riporta la Gazzetta del Sud - ha rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura nei confronti del calciatore che, lo scorso 23 novembre, ha a facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.