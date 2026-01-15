Affitti inesistenti solo per turisti E noi tra poco saremo senza casa

In un contesto in cui gli affitti inesistenti si rivolgono principalmente ai turisti, molte persone comuni si trovano senza una casa stabile. Questa lettera nasce dal desiderio di sensibilizzare le autorità e la società sulla nostra situazione, sperando che venga ascoltata e che si trovino soluzioni concrete per garantire un alloggio dignitoso a chi ne ha bisogno.

“Scrivo questa lettera con la speranza che qualcuno ascolti, che qualche voce si alzi, che le autorità prendano a cuore la nostra vicenda“. Inizia così il racconto di una nostra lettrice, in estrema difficoltà nella ricerca di una casa. “Sono la figlia di una coppia di anziani che dopo aver passato una vita in una casa in affitto, che curata negli anni con amore come se fosse propria, si ritrovano all’età rispettivamente di 86 e di 84 anni, dopo più di 60 anni di regolare locazione, sfrattati per lavori che il proprietario vuole attuare all’intero immobile, e alla ricerca di una nuova abitazione“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Affitti inesistenti, solo per turisti. E noi tra poco saremo senza casa“ Leggi anche: Turismo, Santanché difende gli affitti brevi: “Senza B&B molti turisti non visiterebbero aree interne e piccoli borghi” Leggi anche: Qarabag, Jankovic: “Col Napoli si può perdere e pareggiare, ma noi saremo sempre noi stessi” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “Affitti inesistenti, solo per turisti. E noi tra poco saremo senza casa“. La top 10 dei quartieri in Italia in cui stanno crollando gli affitti: due sono a Milano. Ora su milanocittastato.it facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.