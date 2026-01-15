Nella mattinata del 15 gennaio 2026, Massimiliano Santini è stato nuovamente ascoltato dai pm presso la Guardia di Finanza di Pesaro, nel quadro dell’inchiesta Affidopoli. L’interrogatorio, iniziato poco dopo le 10, rappresenta un’altra fase delle indagini volte a fare chiarezza sui fatti contestati. Santini ha dichiarato la sua disponibilità a rispondere a tutte le domande delle autorità.

Pesaro, 15 gennaio 2026 – È iniziato pochi minuti dopo le 10 il secondo interrogatorio di Massimiliano Santini nell’ambito dell’inchiesta Affidopoli, nella sede della Guardia di Finanza di Pesaro. Un passaggio delicato, che arriva dopo il primo confronto dello scorso luglio e che segna una nuova tappa nell’indagine della Procura. Poco prima di entrare negli uffici, Santini si è fermato a rispondere alle domande: “Sono disposto a rispondere a tutto nella massima onestà”. "Sono disposto a rispondere a tutto”. Santini è arrivato accompagnato dal suo legale, l’avvocato Gioacchino Genchi, facendo ingresso dall’entrata principale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, Santini di nuovo davanti ai pm: “Pronto a rispondere a tutto”

