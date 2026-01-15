Affari tuoi Rosmara mollalo! | si scatena il caos

"Mollalo Rosmara, è tossico.". Ad Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time condotto da Stefano De Martino con il supporto sempre più fondamentale del "disturbatore" Herbert Balerina, i telespettatori che commentano da casa in tempo reale la puntata sono tutti d'accordo: la concorrente sembra un po' troppo succube del partner, che l'ha accompagnata in studio e in qualche frangente sembra voler prendere la partita in mano. "Ma se lei si sente di cambiare perché il fidanzato continua a dirgli di no?", domanda polemicamente sui social un appassionato. "Che fastidio i compagni che decidono al posto dei giocatori", aggiunge un altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

