Aeroporto di Salerno Ferrante | Il 20 gennaio tavolo sul trasporto aereo in Campania

Il 20 gennaio si terrà un tavolo sul trasporto aereo in Campania, promosso dall'Aeroporto di Salerno Ferrante. La regione presenta criticità storiche nel settore, che richiedono un'analisi approfondita e interventi mirati. È importante affrontare queste questioni con attenzione e pianificazione per migliorare i collegamenti e garantire servizi più efficienti per i cittadini e le imprese locali.

Sui trasporti, “la Campania sconta criticità che non nascono oggi, ma che nel tempo sono state affrontate in modo insufficiente. È chiaro che serva un cambio di passo”. Lo dichiara Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, in una intervista al quotidiano Il Roma.Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Ferrante (Mit): “II 20 gennaio tavolo sul trasporto aereo in Campania” Leggi anche: Aeroporto di Salerno: convocata riunione con Enac e Gesac per il 20 gennaio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Eav, Ferrante: governo disponibile a risolvere inefficienze trasporti in Campania; Trasporti, Ferrante: “Campania, governo disponibile a risolvere inefficienze. Chiesto tavolo su Eav”. Trasporti in Campania, Ferrante: “Serve un cambio di passo. Particolare attenzione all’aeroporto di Salerno” - Convocato per il 20 gennaio un tavolo al Mit con le direzioni del ministero, con Enac e con la società che gestisce il trasporto aereo in Campania ... infocilento.it

Salerno, aeroporto Costa d'Amalfi e lavori alla metro: «Città attenzionata dal governo» - Costa d’Amalfi e sottolinea «l’attenzione del Governo» per il territorio salernitano il sottosegretario a Infrastrutture e ... ilmattino.it

Aeroporto di Salerno, governo in campo: "Gravi errori, Gesac chiarisca" - I sottosegretari Ferrante e Iannone chiedono chiarezza sui tagli subiti dallo scalo Salerno. msn.com

Il sindaco di Pontecagnano Faiano sollecita il gestore dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi dopo il taglio di diverse rotte: la politica ha fatto la sua parte, ora tocca ai privati facebook

TAXI FERMI A SALERNO, SICUREZZA E SERVIZIO AEROPORTO TRA LE RAGIONI DELLA PROTESTA GUARDA IL VIDEO x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.