Adrian Paci | Riempiamo di nuovo le piazze di Gibellina

Gibellina, capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, si prepara a riaccendere il suo spirito originale. La città, nota per il suo patrimonio artistico, diventa un luogo di incontri, esposizioni e performance che coinvolgono la comunità locale e i visitatori. Un progetto che mira a restituire vitalità alle piazze e a consolidare Gibellina come centro di cultura e creatività, valorizzando il suo ruolo di città viva e aperta all’arte contemporanea.

Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026, Gibellina riattiva la sua vocazione originaria: non un museo a cielo aperto, ma una città viva, con nuove performance, mostre e visioni condivise. Tra le opere che inaugurano l'anno simbolico, la video-installazione The bell tolls upon the waves di Adrian Paci, che qui ci racconta la sua presenza. GIOVEDI 15 GENNAIO - Alle ore 17.00 si inaugura "Dal Mare: dialoghi con la città frontale", negli spazi del Teatro di Pietro Consagra, dove le video-installazioni Resto dei MASBEDO e The Bell di Adrian Paci innescano un confronto sul Mediterraneo come ori

