Aderite al gruppo di pressione per migliorare la mobilità ciclabile
Aderire a un gruppo di pressione per migliorare la mobilità ciclabile significa sostenere iniziative volte a rendere le città più accessibili e sicure per i ciclisti. La classifica Copenhagenize Index valuta ogni due anni le città più bike friendly al mondo, analizzando le infrastrutture e le politiche dedicate alla mobilità sostenibile. Un impegno collettivo può contribuire a creare ambienti urbani più vivibili e rispettosi dell’ambiente.
Scrive l'utente:Forse non tutti sanno che cosa sia il Copenhagenize Index. È una classifica internazionale, biennale, che valuta e classifica le città più bike friendly al mondo, analizzando quanto una città sia a misura di ciclista. Vengono valutati 13 parametri oggettivi e soggettivi, che vanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Ciao a tutto il gruppo, sono nuova e,se me lo consentite,vorrei aderire anch'io, grazie mille facebook
