Addio Lucca spunta l’ipotesi araba con uno scambio
Le recenti voci di mercato indicano un possibile trasferimento di Lorenzo Lucca, con l’ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe club arabi. La situazione rimane ancora aperta, mentre il Napoli continua a monitorare attentamente la situazione. Resta da capire quale sarà la decisione finale e come influenzerà il futuro del calciatore e delle trattative in corso.
Il futuro di Lorenzo Lucca resta al centro del chiacchiericcio mediatico per quanto concerne il mercato del Napoli. Il club azzurro è pronto a lasciare andare l’ex Udinese ma serve l’occasione giusta per concretizzare l’operazione. Si è parlato di diversi club che avrebbero mostrato interesse per il giocatore: dal Milan e la Roma in Italia, passando per il Benfica e altri club sparsi in giro per l’Europa. Addio Lucca, c’è l’Al Hilal alla finestra: possibile uno scambio. Ci sarebbe, però, anche la possibilità che Lucca possa andare a giocare in Arabia Saudita. La notizia è delle ultime ore e riguarderebbe l’interesse dell’Al Hilal per l’attaccante italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
