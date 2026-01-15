Le recenti voci di mercato indicano un possibile trasferimento di Lorenzo Lucca, con l’ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe club arabi. La situazione rimane ancora aperta, mentre il Napoli continua a monitorare attentamente la situazione. Resta da capire quale sarà la decisione finale e come influenzerà il futuro del calciatore e delle trattative in corso.

Il futuro di Lorenzo Lucca resta al centro del chiacchiericcio mediatico per quanto concerne il mercato del Napoli. Il club azzurro è pronto a lasciare andare l’ex Udinese ma serve l’occasione giusta per concretizzare l’operazione. Si è parlato di diversi club che avrebbero mostrato interesse per il giocatore: dal Milan e la Roma in Italia, passando per il Benfica e altri club sparsi in giro per l’Europa. Addio Lucca, c’è l’Al Hilal alla finestra: possibile uno scambio. Ci sarebbe, però, anche la possibilità che Lucca possa andare a giocare in Arabia Saudita. La notizia è delle ultime ore e riguarderebbe l’interesse dell’Al Hilal per l’attaccante italiano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Lucca, spunta l’ipotesi araba con uno scambio

Leggi anche: Dovbyk potrebbe lasciare la Roma a gennaio: spunta l’ipotesi di scambio con Lucca

Leggi anche: Ultim’ora Lucca, l’annuncio di Sky: “Resta viva l’ipotesi di uno scambio”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Napoli, tutte le mosse per gennaio dei partenopei: se parte Lucca spunta un’ipotesi in Serie A - Calciomercato Napoli, tutte le mosse per gennaio dei partenopei: se parte Lucca spunta un’ipotesi in Serie A Archiviato il primo ciclo stagionale senza scossoni, come espressamente richiesto da Antoni ... calcionews24.com