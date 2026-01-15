Addio Ansalda Siroli arrivano le ceneri | Grande commozione

Nella giornata di ieri, a Filo, sono state accolte le ceneri di Ansalda Siroli (nella foto), storica esponente dell'Unione Donne Italiane scomparsa lo scorso 26 dicembre 2025. Nata a Filo nel 1935, iscritta all'Udi nel 1949, è stata una figura politica rilevante, militante femminista, che si è sempre battuta per l'emancipazione femminile. Militante del Pci, consigliera comunale ad Argenta e successivamente a Ferrara, Ansalda è stata orientata alla giustizia sociale, ai servizi per l'infanzia e al diritto delle case, fino a fondare, nel 1981, il Gruppo Donna Giustizia. Ad accogliere le ceneri della Siroli sono stati i suoi paesani e i suoi famigliari.

