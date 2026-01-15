Addio all’avvocato Benedetti | Professionista capace e rigoroso

È deceduto all’età di 89 anni l’avvocato Benedetti, figura di rilievo nel panorama politico e professionale. Storico esponente della Democrazia Cristiana e ex sindaco di Treviolo negli anni ’70, lascia un ricordo di integrità e dedizione. La figlia ricorda un uomo impegnato con famiglia e lavoro, esempio di rigore e affidabilità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e il territorio.

IL LUTTO. Aveva 89 anni. Storico esponente della Dc, negli anni ’70 fu sindaco di Treviolo. La figlia: «Un uomo dedito alla famiglia e al lavoro, una guida». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

