Addio all’avvocato Benedetti | Professionista capace e rigoroso
È deceduto all’età di 89 anni l’avvocato Benedetti, figura di rilievo nel panorama politico e professionale. Storico esponente della Democrazia Cristiana e ex sindaco di Treviolo negli anni ’70, lascia un ricordo di integrità e dedizione. La figlia ricorda un uomo impegnato con famiglia e lavoro, esempio di rigore e affidabilità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e il territorio.
IL LUTTO. Aveva 89 anni. Storico esponente della Dc, negli anni ’70 fu sindaco di Treviolo. La figlia: «Un uomo dedito alla famiglia e al lavoro, una guida». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Il foro piange Corrado Bongiovanni. Addio all’avvocato e toga d’oro: "Era un professionista galantuomo"
Leggi anche: “L’Avvocato era amato, Elkann no. Ed è il suo guaio”. Parla Carlo De Benedetti
Addio all’avvocato Benedetti: «Professionista capace e rigoroso» - La figlia: «Un uomo dedito alla famiglia e al lavoro, una guida». ecodibergamo.it
Addio a Peppo Manni, avvocato impegnato e memoria storica di Alghero x.com
A due giorni dall’affollato e commosso addio in San Pietro, la decisione della procura. Per ora la famiglia del ragazzo non si è affidata a un avvocato facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.