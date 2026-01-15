Addio al volto italiano della tv sportiva l’annuncio doloroso

È arrivata una notizia che segna la fine di un’epoca nella televisione sportiva italiana. La perdita di una figura iconica, conosciuta e apprezzata da molti, rappresenta un momento di riflessione e di ricordo. Questa notizia ci invita a ricordare l’importanza di quei volti che hanno accompagnato le nostre emozioni sportive, lasciando un’impronta indelebile nella storia televisiva del nostro paese.

Certe notizie arrivano come un macigno, spezzano il ritmo di una giornata qualunque e riportano subito alla mente un volto, un modo di parlare, un ricordo condiviso in famiglia davanti alla tv. È quello che sta accadendo in queste ore al mondo dello sport in tv. Sui social si rincorrono messaggi, foto d’archivio, clip di vecchie trasmissioni. Colleghi, ex calciatori e semplici tifosi stanno scrivendo frasi intrise di nostalgia e incredulità per un professionista che, silenziosamente, aveva fatto compagnia a migliaia di spettatori lombardi e non solo. >> “Vi svuotano il conto in pochi secondi”. Attenti a questo messaggio: spopola la truffa, come difendersi La notizia è di quelle che non si vorrebbero mai dare: è morto all’improvviso Carlo Cartacci, storico volto della tv sportiva lombarda, stroncato da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

