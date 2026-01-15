Capraia e Limite si stringe intorno alla memoria di Roberto Montagni, ex dirigente comunale scomparso a 66 anni. Con quasi quarant’anni di esperienza nel settore urbanistico del Comune, Montagni è stato un professionista competente e affidabile. La comunità ricorda la sua dedizione e il suo contributo, lasciando un vuoto nel settore pubblico locale. Il suo operato ha rappresentato un punto di riferimento per colleghi e cittadini.

Capraia e Limite piange Roberto Montagni: ex dirigente comunale scomparso a 66 anni. Aveva lavorato per quasi quattro decenni nel settore urbanistica edilizia del Comune di Capraia e Limite: assunto a 26 anni, è andato in pensione tre anni fa, salutato dal sindaco Alessandro Giunti. Che gli ha reso nuovamente omaggio. "Roberto ha seguito urbanistica, edilizia, lavori pubblici e tanti altri temi come dirigente, attraversando le epoche e i cambiamenti vissuti dal nostro territorio. Ha sempre mostrato competenza, capacità e anche umanità, diventando un punto di riferimento per le Amministrazioni, i tecnici, i cittadini – ha fatto sapere Giunti - a nome dell’amministrazione Comunale e della comunità di Capraia e Limite, porgiamo le più sentite condoglianze e vicinanza nel dolore alla famiglia, agli amici, a chi lo ha conosciuto e lo piange". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Montagni: "Capace e competente. Un punto di riferimento"

