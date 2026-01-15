È scomparso a 63 anni Cesare Zampetti, figura di rilievo della destra reggiana. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità politica e i suoi conoscenti. Marco Eboli ha espresso il suo dispiacere per la perdita di un amico di lunga data. La notizia invita a ricordare il contributo di Zampetti nel contesto regionale e il suo ruolo nella storia politica locale.

È morto a 63 anni Cesare Zampetti, storico esponente della destra reggiana. "Ho appreso con immenso dolore della morte di Cesare, amico di una vita – scrive Marco Eboli –. Abbiamo condiviso la militanza nel Fronte della Gioventù e nel Msi e l’amicizia, anche nei momenti più dolorosi per entrambi. Suo papà Antonio fu segretario provinciale del Msi e consigliere provinciale. Cesare scelse di dedicarsi ad una brillante carriera nel mondo della finanza, sempre fedele a quell’umanesimo del lavoro a quell’etica personale e professionale che lo hanno sempre contraddistinto". E prosegue: "Uomo gentile, dotato di un coraggio e una forza d’animo impareggiabili, è stato esempio virtuoso per tutti, in primo luogo per le figlie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Cesare Zampetti: "Era un grande amico"

Addio a Cesare Zampetti: Era un grande amico.

