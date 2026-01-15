Addio a Carlo Cartacci il farmacista e scrittore che raccontava gli stadi
Se ne va Carlo Cartacci, farmacista e appassionato narratore degli stadi di calcio. Figura conosciuta a Como, si è spento improvvisamente a 57 anni. La sua passione per il calcio e il suo ruolo nel quartiere di Sant’Agostino lo hanno reso un punto di riferimento per molti. La città lo ricorderà come un uomo che ha saputo unire la professione e la passione, lasciando un segno sincero e discreto.
Como saluta una di quelle persone che avevano fatto della passione una seconda professione. È morto oggi, per un malore improvviso, Carlo Cartacci, 57 anni, farmacista storico del quartiere di Sant’Agostino e volto noto tra gli appassionati di calcio, presenza familiare per chi seguiva le trasmissioni sportive in televisione. Di lavoro farmacista, Cartacci aveva saputo ritagliarsi negli anni uno spazio riconoscibile nel mondo dell’informazione sportiva grazie al suo stile misurato e alla competenza con cui raccontava il calcio, in particolare quello legato agli stadi, alla cultura dei tifosi e alle grandi tradizioni europee. 🔗 Leggi su Quicomo.it
