Addio a Carlo Cartacci il farmacista e scrittore che raccontava gli stadi

Se ne va Carlo Cartacci, farmacista e appassionato narratore degli stadi di calcio. Figura conosciuta a Como, si è spento improvvisamente a 57 anni. La sua passione per il calcio e il suo ruolo nel quartiere di Sant’Agostino lo hanno reso un punto di riferimento per molti. La città lo ricorderà come un uomo che ha saputo unire la professione e la passione, lasciando un segno sincero e discreto.

