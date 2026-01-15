Adamant mercato vivo Non si molla la pista Ricci E Santiago torna in Brasile

L’Adamant si prepara alla prima delle due sfide casalinghe consecutive, domenica contro San Severo. Nel frattempo, si conferma l’interesse per Ricci, ancora sul mercato. Inoltre, Santiago ha recentemente trasferito la sua attività in Brasile, mentre un ex biancazzurro ha trovato nuova squadra oltreoceano dopo aver lasciato Ferrara. Un momento di cambiamenti e attese per la squadra e i suoi tifosi.

Mentre l'Adamant si avvicina alla prima delle due gare casalinghe consecutive, domenica contro San Severo, c'è un ex biancazzurro che ha trovato squadra oltreoceano dopo aver concluso la sua esperienza a Ferrara poche settimane fa. Stiamo parlando di Ramiro Santiago, 'tagliato' a ridosso della sfida con Jesi dello scorso 21 dicembre, e ora nuovo giocatore del Flamengo, formazione prima in classifica nella massima divisione brasiliana. Un campionato in cui evidentemente Santiago si trova a suo agio, visto che l'Adamant lo pescò proprio lì un anno e mezzo fa, reduce dall'esperienza con la maglia del Botafogo.

