Achille Migliorelli segretario Pd | unità provinciale tra consensi e tensioni locali
Il Partito Democratico provinciale esprime soddisfazione per il consenso unanime ottenuto dalla candidatura di Achille Migliorelli alla segreteria della federazione. L’attenzione si concentra sull’importanza di un’unità provinciale equilibrata, che possa favorire un dialogo costruttivo tra le diverse sensibilità locali, mantenendo stabile il percorso politico e rafforzando la presenza del partito sul territorio.
Il Partito Democratico provinciale registra grande soddisfazione per il consenso unanime raccolto attorno alla candidatura di Achille Migliorelli alla segreteria della federazione. Migliorelli ha ringraziato il segretario uscente Luca Fantini per il lavoro svolto in questi anni, sottolineando come l’intesa raggiunta rappresenti un passaggio decisivo per superare l’immobilismo e aprire una nuova fase politica, capace di rimettere al centro i temi fondamentali e i bisogni concreti delle persone. Al centro dell’intervento di Migliorelli c’è l’impegno a guidare un partito unito, rispettando tutte le sensibilità interne. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Da De Angelis alla Battisti, tutti seduti al banchetto della riconciliazione organizzato dal Presidente Di Stefano. Auguri ad Achille Migliorelli Junior, discendente di una cucciolata di volpi e nipote di quella gran volpe dell'ex sindaco di S. Giorgio a Liri [di Lello V facebook
