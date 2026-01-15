Il Partito Democratico provinciale esprime soddisfazione per il consenso unanime ottenuto dalla candidatura di Achille Migliorelli alla segreteria della federazione. L’attenzione si concentra sull’importanza di un’unità provinciale equilibrata, che possa favorire un dialogo costruttivo tra le diverse sensibilità locali, mantenendo stabile il percorso politico e rafforzando la presenza del partito sul territorio.

Il Partito Democratico provinciale registra grande soddisfazione per il consenso unanime raccolto attorno alla candidatura di Achille Migliorelli alla segreteria della federazione. Migliorelli ha ringraziato il segretario uscente Luca Fantini per il lavoro svolto in questi anni, sottolineando come l’intesa raggiunta rappresenti un passaggio decisivo per superare l’immobilismo e aprire una nuova fase politica, capace di rimettere al centro i temi fondamentali e i bisogni concreti delle persone. Al centro dell’intervento di Migliorelli c’è l’impegno a guidare un partito unito, rispettando tutte le sensibilità interne. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Achille Migliorelli segretario Pd: unità provinciale tra consensi e tensioni locali

Leggi anche: Pd Frosinone, accordo unitario per il congresso: Migliorelli segretario, Battisti presidente

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Achille Migliorelli segretario Pd: unità provinciale tra consensi e tensioni locali; Frosinone – Migliorelli segretario Pd, si procede con spirito unitario; Congresso Pd – Accordo su Migliorelli segretario; Achille Migliorelli: «Unità fondamentale. Ringrazio tutte le aree».

Achille Migliorelli: «Unità fondamentale. Ringrazio tutte le aree» - Achille Migliorelli è il candidato unico alla segreteria della Federazione provinciale del Partito Democratico. ciociariaoggi.it