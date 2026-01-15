Acea per la prima volta nella top 20 di Top Employers Italia 2026

ACEA, primo operatore idrico in Italia con 10 milioni di clienti, si è classificata per la prima volta al 18° posto nella Top Employers Italia 2026, riconoscimento che valorizza l’impegno dell’azienda nel mantenere elevati standard di qualità e attenzione al personale. La posizione testimonia l’importanza di un ambiente di lavoro stimolante e sostenibile, in linea con le migliori pratiche del settore.

ACEA, primo operatore idrico in Italia con 10 milioni di clienti serviti, secondo in Europa e con 10 milioni di clienti all'estero, è entrata al 18° posto nella TOP 20 della classifica Top Employers Italia 2026 rilasciata da Top Employers Institute in collaborazione con A&F di La Repubblica. Il Gruppo ha raggiunto, per il quinto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento attraverso la realizzazione di iniziative di engagement realizzate per favorire un ambiente di lavoro altamente performante mediante il coinvolgimento e la crescita delle proprie Persone, fra queste, Acea Academy, ideata per offrire programmi di formazione sulla Leadership, Digitalizzazione, Robotica, Intelligenza Artificiale e lo Sviluppo di competenze digitali.

Acea entra per la prima volta nella top 20 di Top Employers Italia 2026 - Acea, primo operatore idrico nazionale con 10 milioni di clienti in Italia e altri 10 milioni serviti all’estero, ottiene per il quinto anno consecutivo la certificazione top employer, riconoscimento ... msn.com

ACEA si aggiudica il 18° posto nella classifica Top Employers Italia 2026 - Palermo (ACEA): "Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e continueremo a investire con convinzione per costruire un futuro sempre più solido" ... affaritaliani.it

