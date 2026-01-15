Accoltellata dal marito a Muggiò salvata dalle trasfusioni | la 31enne è fuori pericolo

Una donna di 31 anni, vittima di un’aggressione con arma da taglio a Muggiò, è stata salvata grazie alle trasfusioni e si trova attualmente fuori pericolo. Nonostante le ferite gravi, anche a livello degli organi vitali, le condizioni della donna sono in miglioramento. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì, e le autorità continuano le indagini sull’accaduto.

Muggiò (Varese) – Se la caverà. Nonostante le gravissime ferite per le coltellate ricevute in tutto il corpo, anche in organi vitali come i polmoni, la donna di 31 anni aggredita dal marito nel tardo pomeriggio di lunedì dovrebbe essere fuori pericolo. Giunta al pronto soccorso di Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori il pomeriggio del 13 gennaio in codice rosso, a seguito di ferite multiple da arma bianca, a causa delle quali è stato necessario procedere con trasfusioni urgenti, la donna si trova ora ricoverata in Terapia Intensiva, sveglia e collaborante, in condizioni stabili. In prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellata dal marito a Muggiò, salvata dalle trasfusioni: la 31enne è fuori pericolo Leggi anche: Muggiò, trasfusioni di sangue urgenti per la 31enne accoltellata in casa: è grave ma stabile Leggi anche: Come sta la 31enne accoltellata dal marito a Muggiò in Brianza e ricoverata al San Gerardo di Monza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Muggiò (MB). Una donna di 31 anni è stata accoltellata e ridotta in fin di vita dal marito nella loro casa. Durante l’aggressione era presente anche il figlioletto di 2 anni. Pare che la coppia si stesse separando. Gli inquirenti procedono per tentato femminicidio.Il facebook Accoltellata dal marito a Capriolo, grave ma medici ottimisti x.com

