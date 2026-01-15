Accerchiato nella discoteca a Sorrento e scippato della collana d'oro da 5mila euro | un arresto dopo 3 mesi
Nel ottobre 2025, una collana d'oro del valore di 5.000 euro è stata sottratta durante un episodio in una discoteca di Sorrento. Dopo tre mesi di indagini, i carabinieri hanno arrestato un 27enne a Castellammare di Stabia, riconosciuto grazie a un tatuaggio. Le autorità continuano le ricerche dei complici coinvolti nel tentativo di furto.
La vicenda in una discoteca di Sorrento nell'ottobre del 2025. Oggi, i carabinieri hanno arrestato un 27enne a Castellammare di Stabia, incastrato da un tatuaggio; i complici sono, invece, ancora in via di identificazione.
Accerchiato nella discoteca a Sorrento e scippato della collana d'oro da 5mila euro: un arresto dopo 3 mesi - Nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno arrestato, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli, un uomo di 27 anni, gravemente
Sorrento, catenina d'oro da 5mila euro rubata in discoteca: arrestato 27enne di Castellammare - A Castellammare di Stabia, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, hanno arrestato un 27enne stabiese gravemente indiziato in ordine ad una rapina aggravata dal concorso nel reato da parte
